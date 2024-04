Milan - meglio in casa che fuori | dati chiari in vista del derby con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024) Un rendimento totalmente migliore quellolingo del, che domani affronteràcon il vantaggio di giocare ‘in’ a San Siro. Proprio davanti ai propri tifosi i rossoneri hanno trovato risultati migliori rispetto alle partite. ANDAMENTOLINGO – Una due velocità quello di questo campionato, come dimostrano idella classifica della Lega Serie A. Indella gara di domani contro, i rossoneri inhanno conquistato 35 punti, uno in più rispetto ai 34 in trasferta. Potrebbe sembrare una differenza minima, se non fosse che sono due in meno le gare giocate infin qui in stagione, il che migliora la percentuale di ...