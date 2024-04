Milan - Lea - Theo Hernandez e Maignan | futuro in bilico? Senza Pioli…

Terzo successo consecutivo per l’ Inter di Christian Chivu che mantiene il primo posto in classifica a +3 dalla Roma. Dopo l’1-0 col Frosinone e il 3-0 con il Sassuolo, altro tris secco ieri, in casa, ... (ilgiorno)

Rafael Leao svela i consigli di Dybala prima di Roma-Milan - Milano Rafael Leao vuole diventare un 'leader in campo' e rivela che Paulo Dybala gli ha dato dei consigli dopo RomaLa vittoria per 1-0 a San Siro della settimana scorsa. Lea si è unito all'allenatore ...informazione

Milan, Leao: "Volevo dare una risposta, sono fatto così, imparo dai miei errori" - L’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma: “Tutti noi, anche io, non abbiamo fatto bene all’andata e ...informazione

De Ketelaere: "Fosse per me resterei all'Atalanta, al Milan non voglio finire di nuovo in panchina" - "Ho imparato molto dalla stagione negativa fatta con il Milan - ha detto ancora De Ketelaere - Mi ha aiutato a compiere dei passi in avanti e mi aiuterà ancora. Da una buona stagione impari molto, ma ...msn