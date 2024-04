Milan-Inter - Zhang parla alla squadra in vista del derby | il suo discorso

Manuel Pellegrini , ex tecnico Del Real Madrid, sarebbe l'ultima idea per sostituire Stefano Pioli sulla Panchina del Milan

Bergomi parla di Milan -Inter, il derby in programma domani alle 20:45 e già decisivo per la possibile festa scudetto dei nerazzurri. L’ex bandiera nerazzurra cita una frase di Simone Inzaghi oggi in ...

Milan-Inter, probabili formazioni e dove vederla - Il derby è la partita più importante dell'anno, i tifosi vivono per l'emozione di vincere la stracittadina. Quest'anno avrà un significato diverso perché con una vittoria l'Inter diventerebbe campione ...sportpaper

Probabili formazioni Milan Inter, due dubbi alla vigilia per Pioli: le possibili scelte - Pioli studia la migliore formazione per affrontare l’Inter in un derby davvero molto importante per il Milan. Nelle ultime ore persistono ancora due dubbi di formazione: il primo a centrocampo dove ...milannews24

Milan, definito l'identikit del nuovo allenatore. E spunta anche il nome di Xavi - C`è un derby da non sbagliare, soprattutto per l`orgoglio dei tifosi, e poi ci sono altre cinque partite per chiudere la stagione nel miglior modo possibile: poi,.calciomercato