Milan-Inter - Pioli prega per il derby e ha 2 dubbi da sciogliere ? SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024) Meno uno ascudetto che potrebbe consegnare lo scudetto ai nerazzurri. Stefano, ormai sulla graticola, ha duedi formazione da risolvere. ULTIME ? Verso, partita della trentatreesima giornata di Serie A. I nerazzurri si preparano attorno ad un clima di festa ad Appiano Gentile, mentre aello atmosfera totalmente diverso con squadra abbandonata praticamente a se stessa. In vista della partita di domani sera alle 20.45, Stefanoragiona sulla formazione da schierare con dueda. Uno a centrocampo con Bennacer ad oggi in vantaggio su Adli. Mentre un secondo ballottaggio è in attacco. A destra, infatti, Pulisic si gioca una maglia da ...