Milan-Inter - Pioli in conferenza stampa | orari - tv e streaming

(Di domenica 21 aprile 2024) Alle 14:00 di oggi, domenica 21 aprile, Stefanoparlerà inalla vigilia del derby, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A e match point Scudetto per i nerazzurri. Serve una vittoria agli uomini di Simone Inzaghi per festeggiare in casa dei rivali di sempre e i rossoneri faranno di tutto per impedirglielo. L’aritmetica incombe, mapunta a posticiparla il più possibile. A San Siro – davanti al pubblico delle grandi occasioni – ildeve ripartire dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma. Domenica 21 aprile la squadra scenderà in campo al mattino per la rifinitura e per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. L’11 titolare è uno dei temi della...