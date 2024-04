Milan-Inter - Pioli costretto a pescare dalla Primavera? La possibile mossa – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 aprile 2024) La squadra di Stefanoarriva aacciaccata, mentalmente e fisicamente: il mister parmigiano potrebbe dover fare una scelta particolare secondo TuttoSport. DIFFICOLTÀ – L’aria in casadiventa ogni giorno sempre più pesante. Dopo aver visto sfumare anche l’ultima possibilità di ottenere un trofeo, con l’eliminazione dall’Europa League di giovedì scorso a Roma, adesso la squadra di Stefanorischia di vedersi beffare per la sesta volta consecutiva dall’. Per dare conforto e un po’ di carica ai rossoneri, a due giorni da, ieri mattina hanno presenziato all’allenamento i vertici del club, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic. La probabile formazione diper ...