Milan-Inter - ospite d’eccezione | Pippo Inzaghi al fianco di Diletta Leotta e Stramaccioni

(Di domenica 21 aprile 2024) Si avvicina, attesissimo derby della 33ª giornata del campionato di Serie A. La partita non ha bisogno di presentazioni sotto l’aspetto delle motivazioni e anche del risultato. La squadra di Simone, infatti, sarà costretta a conquistare i tre punti per festeggiare il 20° scudetto già dalla sfida di lunedì. Filippo, grande ex delnel ruolo di calciatore e allenatore, sarà l’speciale di DAZN per l’appuntamento di San Siro. Nel dettaglio Superaffiancheràe Andreaper il pre-partita da bordocampo a partire dalle 19.45 e sarà poiin studio per il Sunday Night Square. Serie ...

Orsi , in vista del derby Milan-Inter di lunedì sera, vede grosse differenze fra le due squadre per come approcciano la stracittadina. Intervenuto in collegamento con Radio Radio, l’ex portiere le ... (inter-news)

Per il Milan è un derby pesante quello di lunedì, per l’ambiente con cui arrivano i rossoneri alla stracittadina con l’Inter. Da Sky Sport si segnala quanto sta accadendo sul fronte Pioli e non ... (inter-news)

A un passo l’accordo per il nuovo finanziamento triennale da 400 milioni: ufficialità attesa in 15 giorni. - S come scudetto, come Steven, soldi, Shanghai, stella. Tutto torna: in fondo c’è Zhang, perché l’Inter è e resta nelle sue mani. Il presidente è ormai a un passo dalla chiusura dell’accordo per il rif ...gazzetta

Milan, arriva Cardinale: le ultime sulla panchina - Un passaggio fondamentale è l'imminente arrivo del patron di RedBird, Gerry Cardinale, atteso in città domenica sera, come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport. Cardinale assisterà alla partita ...gianlucadimarzio

Milan-Inter, Darmian o Dumfries Un fattore da considerare per la scelta - Mancano quarantotto ore alla sfida fra Milan e Inter, quella che potrebbe finalmente regalare al popolo nerazzurro la gioia della seconda stella. Per preparare al meglio il… Leggi ...informazione