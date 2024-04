Milan-Inter - la Curva Nord ai giocatori | Potete diventare leggende

(Di domenica 21 aprile 2024) L’attesa perha pochi eguali nella storia nerazzurra. I tifosi sono andati oggi ad Appiano Gentile a supportare i, laha detto questo in maniera chiara. STORIA – Nessuno mai ha vinto uno scudetto durante un derby. L’potrebbe farlo contro ildomani a San Siro. Lae i tifosi nerazzurri si sono recati ad Appiano Gentile per cantare e festeggiare con i calciatori. Uno dei membri del tifo organizzato nello specifico ha detto ai presenti: «Avete scritto la storia. Domani siete a tanto così daldelle. Non è mai successo a nessuno di vincere lo scudetto in casa del nemico».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

