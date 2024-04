Milan-Inter - Inzaghi | Scudetto nel derby non è un’ossessione

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – "Con i ragazzi abbiamo parlato di quello che stiamo facendo, del nostro percorso. Sappiamo che domani può essere un giorno importante, ma non è un'ossessione vincere il campionato domani, se arriva domani tanto meglio. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto dal 13 luglio. La salita sta finendo, vogliamo vedere il panorama". Così L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ...

L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi cerca di allentare la pressione ai suoi calciatori in vista del derby contro il Milan in cui i nerazzurri potrebbero conquistare aritmeticamente lo Scudetto ... (fanpage)

Per i nerazzurri 25 successi e solo un k.o. dopo situazioni di vantaggio, rossoneri invece imbattuti e con 20 vittorie su 24 - Per i nerazzurri 25 successi e solo un k.o. dopo situazioni di vantaggio, rossoneri invece imbattuti e con 20 vittorie su 24 ...gazzetta

Pioli in crisi, parla Inzaghi: elogio a sorpresa - Manca davvero poco al tanto atteso Derby tra Milan e Inter e in conferenza stampa il mister Inzaghi ha parlato del tecnico Stefano Pioli. Di seguito sono riportate le sue parole In Europa League, ...spaziomilan

Il Frosinone prende un punto a Torino: i granata non vanno oltre lo 0-0. Alla prossima c'è l'Inter a San Siro - L'unico match di Serie A in programma alle ore 15 di domenica vede in campo il Torino, avversario dell'Inter nel turno di campionato post derby. I granata non riescono ad andare oltre allo ...fcinternews