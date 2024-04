Milan-Inter - Inzaghi | Scudetto nel derby non è un’ossessione

Milan , Stefano Pioli , intervenuto in conferenza stampa, ha parlato della formazione in vista del derby di domani contro l’Inter Dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale di Europa League ... (dailymilan)

Milan, Pioli: “Inter Occasione di riscatto. il mio futuro…” - Giornata di vigilia per il Milan: dopo essere stati eliminati dalla UEFA Europa League, i rossoneri di Stefano Pioli ospiteranno l’Inter per il posticipo della 33ª giornata di Serie A. Oltre alla ...tag24

Pioli in conferenza prima di Milan-Inter: «Esonero Posso dare ancora tanto. È mancato il rispetto» - L’allenatore del Milan Stefano Pioli torna a parlare in conferenza dopo la sconfitta di Roma: «La Curva chiede il mio esonero Posso dare ancora tanto». E sull’Inter: «Faremo di tutto affinché non fes ...corriere

Milan, Kjaer a parte: solo due centrali disponibili per il derby - Il Milan si è allenato questa mattina in vista del derby di domani sera. Come riporta Sky Sport, Simon Kjaer non ha lavorato in gruppo nemmeno oggi, ma si è allenato.calciomercato