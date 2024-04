Milan-Inter - Inzaghi | Scudetto nel derby non è un’ossessione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 21 aprile 2024) Pubblicato il 21 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Con i ragazzi abbiamo parlato di quello che stiamo facendo, del nostro percorso. Sappiamo che domani può essere un giorno importante, ma non è un'ossessione vincere il campionato domani, se arriva domani tanto meglio. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto dal 13 luglio. La salita sta finendo, vogliamo vedere il panorama". Così l'allenatore dell'Simonein conferenza stampa alla vigilia deldio che, in caso di vittoria contro il, potrebbe regalare ai nerazzurri lodella seconda stella. "La posta in palio è altissima, sappiamo di aver vinto gli ultimi cinque, ma questa cosa non conterà nulla domani. Abbiamo di fronte la seconda in classifica che avrà la maggior parte del ...