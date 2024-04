Micro giardini | tutti i segreti di questa tendenza green

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 21 aprile 2024) Fino a qualche tempo fa si pensava che solo chi disponesse di un giardino o di un terrazzo di dimensioni importanti potesse dedicarsi al giardinaggio: da allora le cose sono molto cambiate e sono tantissime le persone che si stanno dedicando a questo hobby realizzando piccoli capolavori. Tra le ultime tendenze del settore, infatti, spiccano i, che sono perfetti per regalare equilibrio e un tocco di eleganza agli ambienti di casa. Perché scegliere ungiardino Nonhanno a disposizione un bel giardino o anche solo un terrazzo dove poter piantare dei fiori coloratissimi o qualche erba aromatica. Questo non significa dover rinunciare ad un tocco di verde: isono unache ormai va per la maggiore, ...