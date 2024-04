Mi sento più mascolina d’estate e femminile d’inverno Si chiama ‘genere di stagione'

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) “Il genere può cambiare diin? Molte persone non binarie possono vedere se stesse cambiare o esplorare la propria espressione durante le stagioni. Io mipiù, indosso pantaloncini, mi tiro su di più i capelli e mipiù ‘ragazzo’. Al contrariola modalità ‘ragazza‘ viene fuori, e amo gonne, vestiti e avere i capelli sciolti”. È quanto ha raccontato in un video la tiktoker Dee Whitnell che si identifica come non binaria. La sua teoria è che esista un “genere di”. Questo, specifica nella clip su Youtube, non cambia la propria identità di genere, ma solo la sua espressione. Ovviamente, specifica, questo non accade a tutte le persone transessuali o non binarie, ma a lei sì. Il racconto ha ...