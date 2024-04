Mi immagino una scuola a contatto con la natura | un binomio perfetto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) di Michele Canalini La necessità di accorpare molte scuole è imposta, come si sa, dalle esigenze finanziarie delle recenti leggi di bilancio. Eppure, invece che stringere, occorrerebbe estendere, coltivare, seminare sempre di più. O, meglio ancora, mettere a dimora nuovi istituti educativi, come se fossero alberi: infatti, se questi ultimi si radicano in profondità, contrastando i fenomeni erosivi e trattenendo le acque in caso di calamità alluvionali, le scuole si radicano nel territorio come presidi di legalità perché contrastano i fenomeni dispersivi e devianti della nostra società. Proprio a tal proposito è quanto mai opportuno parlare oggi di una “ecologia della”. L’istruzione diffusa serve per sostenere il bisogno di conforto di generazioni di giovani sempre più preoccupate perché costrette a fronteggiarsi con le nuove ansie del nostro millennio. Allo ...