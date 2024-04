Meteo - in Veneto minime in picchiata -2 gradi a Cortina

(Di domenica 21 aprile 2024) Temperatureinina cominciare dalle Dolomiti cond'Ampezzo che nella notte ha registrato -2. Ma freddo anche nelle province dove si sono registratetra i 2 e i 4come registrato dall'Agenzia regionale per l'ambiente del(Arpav). A Venezia 5.2, Rovigo 4.3, Verona 4.1, Padova 3.8, Treviso 2.4 e Vicenza 1.5. Nelle cittadine di montagna, peer l'Arpav, i valori significativi sono stati misurati ad Asiago -6.5, Arabba -6.3, Malga Ciapela -5.5 e Pescul -5.1. Tra zona pedemontana e Dolomiti temperature rigide a Pian Cansiglio dove sono stati registrati -7.5, in Val Visdende -6.6, alla Piana di Marcesina -8.3, a Passo Cimabanche -8.7, a Passo Campolong(BL-1841 m) -10, a Passo ...

