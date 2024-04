Meta chiude un strumento fondamentale per la lotta alle fake news

(Di domenica 21 aprile 2024) In un anno caratterizzato da elezioni in tutto il mondo, il colosso ha annunciato la disattivazione di CrowsTangle, un'importante piattaforma per il monitoraggio della disinformazione

"Se non ci evolviamo, ci estinguiamo". Parole forti quelle di Alessandro Belli, capogruppo della Lega a Pioltello, a sostegno della decisione dell'istituto Iqbal Masih di chiudere per la fine del ... (orizzontescuola)

I lavori per la metanizzazione della frazione di Artimino sono arrivati in via La Nave . Da martedì attenzione alla viabilità perché ci sarà un cantiere aperto. Dalle 9 del 2 aprile fino alle 17 ... (lanazione)

La storia è più o meno questa. Un amico di famiglia perde il lavoro in fabbrica, ha quasi cinquant’ anni e non trova altro. Decide di aprire una pizzeria, investendo Tutti i suoi risparmi e prendendo ... (linkiesta)

Rifacimento di via Marina alta a Reggio, a metà maggio lo “start” ai lavori - Il progetto è già pronto, si attende solo l’inizio dei lavori. È quanto trapela da Palazzo San Giorgio in merito ai lavori di rifacimento di corso ...reggio.gazzettadelsud

Serie A2 F Girone B - Udine chiude in bellezza, Abano retrocede: i verdetti - Agli archivi anche la ventiseiesima e ultima giornata del Girone B di Serie A2 che ha dato gli ultimi verdetti. La Velcofin Interlocks Vicenza vince 59-69 espugnando il parquet della ARAN ...pianetabasket