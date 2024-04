Messina-Potenza oggi in tv | canale - orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la trentasettesima giornata del girone C di. I peloritani sono quasi salvi, l’obiettivo è davvero a un passo, serve almeno un pari contro i lucani che invece sono ancora invischiati, visto che vantano un solo punto di margine sulla zona calda. Chi la spunterà allo stadio Scoglio? Appuntamento alle ore 20 di domenica 21 aprile,tv su Sky Sport 258,su Sky Go e anche su NOW. SportFace.