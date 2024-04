Messa in sicurezza della Sp16 - la sistemazione avverrà in più fasi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) Vicopisano (Pisa), 21 aprile 2024 – In partenza dai prossimi giorni gli interventi a curaProvincia di Pisa per lainfrana sulla. “La struttura tecnica provinciale ha affidato in somma urgenza gli incarichi di redazionerelazione geologica eprogettazione degli interventi oltre che l'esecuzione dei lavori necessari a scongiurare al momento la chiusura completa al traffico”, spiegano il Presidente Massimiliano Angori e il Consigliere Provinciale con delega alla Viabilità e Infrastrutture, Giacomo Santi. Dopo l'esecuzione delle indagini, in data 28 marzo è stata consegnata la soluzione progettuale necessaria (ovviamente non completa di tutti gli elaborati, in quanto in regime di somma urgenza e la stessa sarà completata in ...