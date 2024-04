Meno imprese | Cambiamento non è solo crisi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024)agricole, ma la produzione bresciana cresce del 5,6% nel 2023, sforando i due miliardi. La fotografia scattata da “Conoscere l’agricoltura“, realizzata da Confagricoltura Brescia con Nomisma, racconta come è cambiata l’agricoltura bresciana (ma anche lombarda) rispetto alle sfide attuali. "L’agricoltura – spiega il presidente dell’associazione bresciana, Giovanni Garbelli – è oggi protagonista anche nella gestione dei territori e nella tutela dell’ambiente, proteggendo le culture e le colture che hanno modellato, nei secoli, il paesaggio ed il modo di vivere italiano". Guardando ai numeri, prosegue la fisiologica contrazione delleagricole: a Brescia sono il 5,8% innel 2023 rispetto al 2018, in Lombardia sono il 7,5% in(-6,4% in Italia). Il calo delle aziende non ...