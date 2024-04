Meloni attacca Scurati - la replica dello scrittore | Questa è una violenza Chi esprime un pensiero deve pagare un prezzo?

(Di domenica 21 aprile 2024), la: “è una” Botta e risposta tra Giorgiae Antonio: lo, infatti, hato alla premier, che aveva giustificato la cancellazione del suo monologo parlando di problemi economici. Sui social, infatti, la presidente del Consiglio aveva scritto: “La sinistra grida al regime, la Rai risponde di essersi semplicemente rifiutata di1800 euro (lo stipendio mensile di molti dipendenti) per un minuto di monologo”. Per smentire la censura della Rai, quindi, Giorgiaaveva pubblicato il testo integrale del monologo di Antonio ...

