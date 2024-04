Maturità 2024 | ansia e social media per i neo-diplomati post-pandemia

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 21 aprile 2024) Mancano solo due mesi allae l'sale per migliaia di studenti italiani. La prima prova, fissata per il 19 giugno, si avvicina e con essa la fatidica "notte prima degli esami". In un mondo sempre più digitale, internet ediventano strumenti chiave non solo per condividere timori e speranze, ma anche per cercare informazioni e prepararsi al meglio. L'articolo .