Masters 1000 Madrid 2024 - arriva il forfait di Berrettini | l’azzurro tornerà in campo a Roma

(Di domenica 21 aprile 2024) Dopo aver saltato l’Atp 250 di Monaco, Matteonon prenderà parte neppure aldi. A poco meno di 24 ore dal sorteggio del tabellone principale, è infattito ildel, che dunque posticipa ulteriormente il suo ritorno in. Salvo wild card dell’ultimo minuto,inin occasione degli Internazionali d’Italia a, in programma dall’8 al 19 maggio. Il suo posto in tabellone aè stato preso dal colombiano Daniel Galan. SportFace.