Mary & George - la recensione | la Corte reale è un covo di serpi nella serie con Julianne Moore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 21 aprile 2024) Ladi, lastorica romanzata cone Nicholas Galitzine ogni domenica in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW fino al 28 aprile. Lo scriviamo subito, all'inizio delladi, laSky Original in onda ogni domenica su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW: non aspettatevi un period drama storicamente accurato, se non nelle scenografie e nei costumi, e nemmeno unatroppo moderna, inutilmente sboccata e sensazionalistica. Approcciatevi piuttosto ad un prodotto che trova un suo equilibrio nel mezzo, e che si fa portavoce di una verità indubbiamente storica: la ...