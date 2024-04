Martino mette Forlì a punto per i playoff | Farò test? Sì - ma voglio soprattutto ritmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) "Affrontiamo l’ultima partita di questa stagione regolare con la fortuna e la leggerezza di aver conquistato e consolidato il primo posto in classifica già 15 giorni fa. Vogliamo chiudere bene il campionato prima di proiettarci neiche rappresentano sicuramente il momento più bello, interessante ed eccitante dell’anno". Coach Antimo, fresco di rinnovo biennale con la società forlivese, presenta così l’impegno in trasferta per la Pallacanestro 2.015 contro Latina (palla a due alle 18, Pala Cisterna). Un’occasione quindi per i biancorossi per scaldare i motori prima dell’inizio dei quarti di finale contro Vigevano il prossimo 5 maggio, mentre per gli uomini guidati da Giancarlo Sacco la posta in palio è importante. Una vittoria dei laziali significherebbe infatti evitare l’ultima posizione in classifica e la conseguente retrocessione ...