Manfredi su De Luca | Io non litigo - penso alle cose da fare

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 21 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io nella politica nonmolto. Per me non funziona litigare, trovare un nemico,titoli dei media per essere sulla scena. Per me la politica è fatta per mettere insieme le persone e costruireutili che restano nel tempo”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, rispondendo ad una domanda, durante La Repubblica delle Idee, sul continuo confronto con il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Il litigio – ha detto– non serve a niente, è un modo per manifestare idee da parte di persone che vogliono stare da sole, perché litigare non mette insieme e non produce leconcrete che servono. Abbiamo bisogno di una politica che litiga di meno e faccia più. Se i cittadini ...