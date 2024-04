Maltempo - allerta meteo gialla per temporali domani lunedì 22 aprile | le regioni a rischio

(Di domenica 21 aprile 2024) La Protezione civile ha diramato avviso diper22, per, idraulico e idrogeologico: l'elenco delleinteressate.diffuso in tutta Italia, torna la neve.

Forte ondata di Maltempo in Italia: nevicate fino a quote collinari e allerta gialla in diverse regioni - Il Dipartimento della Protezione Civile ha previsto, a partire dalla sera di domenica 21 aprile, nevicate a quote superiori a 600-800 metri, con la ...occhioche

Maltempo: neve a quote collinari in Piemonte, E-R e Liguria - Una vasta area depressionaria, posizionata sull'Europa centro-settentrionale, convoglia aria fredda dalla Scandinavia verso l'Italia, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle re ...ansa

PROTEZIONE CIVILE * Maltempo: « NEVE A QUOTE COLLINARI, IN PIEMONTE – EMILIA ROMAGNA – LIGURIA - Una vasta area depressionaria, posizionata sull’Europa centro-settentrionale, convoglia aria fredda dalla Scandinavia verso l’Italia, causando un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle ...agenziagiornalisticaopinione