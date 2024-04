Mai sconti | ha ucciso due volte Killer di Sara - la rabbia della famiglia Lo sfogo dello zio in difesa dei nipoti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) "Ventitrè coltellate a, tre a Brunetta, due figli rimasti senza madre, famiglie distrutte. Come possiamo perdonare? Come possiamo accettare solo l’idea che l’assassino abbia uno sconto di pena? É la legge, sì, ma questa non è giustizia". Lacol tempo sedimenta eppure le ferite non ce la fanno a cicatrizzare. Non ancora, non ora. Alessandro Ruschi, ha perso la sorella uccisa dal compagno in una notte di follia, aprile di un anno fa, nell’appartamento al terzo piano che guarda Porta San Lorentino e i tetti del quartiereChimera. Jawad Hicam, in carcere per il duplice femminicidiocompagnaRuschi, 35 anni, emadre Brunetta Ridolfi, ha deciso di ricorrere in appello e puntare su una riduzione di pena. Per spezzare l’ergastolo, la condanna che lo ...