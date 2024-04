M5S - Mariolina Castellone | diritto al dissenso e ad esprimere la propria opinione sanciti dalla Costituzione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) La Vicepresidente del Senato: l’articolo 21 della nostrasancisce che “Tutti hannodi manifestare liberamente il proprio pensiero” “ale adla– afferma in una nota Facebook la Vice Presidente del Senato. L’articolo 21 della nostrasancisce che “Tutti hannodi manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Questodovrebbe essere scontato, ma evidentemente non è così se ci troviamo quotidianamente a doverlo difendere nonostante sia sancito nella ...