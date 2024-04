Lusso in viaggio | le collezioni giungono lontano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) Ilè sempre in, ed in questo suo continuo muoversi da un Paese all’altro muta la sua scenografia. Nascono così ledi valigeria che accompagnano il consumer del luxury in un’esperienza di suggestioni internazionali, derivanti dalla moltitudine di luoghi che si visitano. Ancor prima del consumatore, vi sono leche da più di vent’anni vengono presentate in luoghi lontani dalle proprie maison, guidando il pubblico in unestetico che va dall’abito alla cornice paesaggistica.in: i brand guidano il pubblicoIldelnon si interrompe e continua a percorrere Paesi vicini e lontani, allargando le mura delle maison. Questo è dovuto ad un ...