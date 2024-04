L’urlo nel Parco delle Cave | salviamo il suolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 aprile 2024) Scatole vuote di cemento che aumentano in un Paese caratterizzato da un pieno calo demografico che non riesce a fermarsi. Anche la provincia di Brescia non sfugge a questo trend che dura da tempo. Eppure, a fronte di una natalità che non riprende forza e a una popolazione che viaggia verso livelli anagrafici sempre più alti, secondo il decimo rapporto Ispra 2023, nel 2022 sono stati cancellati 2,5 metri quadrati dial minuto, spesso di campagna fertile. Per questo, anche qui ieri è stata organizzata la manifestazione contro il consumo di, al Lago Canneto all’interno del(a sua volta inserita nel palinsesto di iniziative previste in occasione della “Festa della Natura e della Liberazione“). L’iniziativa è stata promossa dal coordinamento “il ...