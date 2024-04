Luca Marini diventerà papà - Valentino Rossi zio | la foto su Instagram La futura mamma | Il nostro amore è diventato vita

(Di domenica 21 aprile 2024) Pesaro, 21 aprile 2024 -zio: Marta Vincenzi, moglie del fratellino del "Dottore" è in dolce attesa. L'annuncio è stato dato dai futuri genitori sui social. "Il. Presto in tre. La tuae il tuoti stanno aspettando, sei la gioia più grande che potessimo provare", ha scritto suVincenzi. Ad accompagnare il post una dolcissimain bianco e nero dove si vede il pancino e le mani dei futuri genitori. Non mancano le prime "immagini" del bebè immortalato nell'ecografia. Dopo l'annuncio una valanga di commenti. Tra i primi quello di Francesca Sofia Novello, ...

