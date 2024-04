L' offerta di investimenti in Borsa subito molto redditizi è l' esca preferita dai truffatori on line Oltre 3mila i casi trattati - 111 milioni il giro d' affari E se a coinvolgerti sembra un marchio famoso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 21 aprile 2024) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). La promessa è allettante: raddoppiare, addirittura triplicare il proprio investimento economico in pochi giorni. I messaggi che invitano a impegnare i propri soldi sono ormai ovunque sui canali social, su alcuni siti web. Vengono sfruttate le facce di personaggi famosi, i marchi di aziende importanti e così si riescono ad attirare i clienti. Gli slogan sono irresistibili: «Vuoi avere in poche settimane un gruzzolo per comprare casa?», «Vuoi farecomodamente da casa tua semplicemente con un click?». Difficile, quasi impossibile non farsi tentare. E invece bisogna stare allerta, perché è tutto falso. E il miraggio di diventare ricchi in questo modo è soltanto un’illusione. Anzi, il vero rischio è piuttosto quello di perdere tutto, di dare fondo ai propri risparmi senza nemmeno rendersi ...