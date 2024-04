Lo svedese in Cina salta 6 24 A Nairobi l’italiano Chituru Ali corre i 100 in 10’’ 01 - ma il vento lo aiuta Duplantis tocca il ciel - il re dell’asta centra il nuovo record

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Quante volte hato ilo Armand, e ieri lo ha fatto di: ottavodel mondo per l’alteta. ’Mondo’ che dimostra di essere il dominatore assoluto del salto con l’asta, portando il primato a 6.24 a Xiamen, nella gara che ha inaugurato la sua stagione all’aperto nel meeting valido come prima tappa della Diamond League. L’impresa è anche un segnale in vista dei Giochi di Parigi, dove vuole bissare il successo del 2021 in terra giapponese. Un primato, quello di ieri, stabilito al primo tentativo. In precedenza aveva già vinto la gara superando con disinvoltura le misure di 5.62, 5.82 e 6.00. "Per stabilire unbisogna che ogni dettaglio sia al posto giusto - il commento di, riferito alla mancanza di ...