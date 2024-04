Lo stipendio di cui una persona ha bisogno per vivere nelle maggiori città italiane

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 21 aprile 2024) La ricerca del benessere è un obiettivo condiviso da molti, ma quanto costabene in Italia? Sicuramente una buona situazione economica contribuisce notevolmente alla qualità della vita, alleviando molte preoccupazioni quotidiane. È innegabile che esista un ampio ventaglio di attività che non richiedono denaro e che possono portare grande soddisfazione. Ma, in un mondo in cui le spese alimentari, le bollette, il mutuo o l’affitto, le necessità dei figli e le cure mediche richiedono una certa disponibilità economica, il denaro è essenziale. Quanto costain Italia ogni mese? Secondo un’indagine condotta da borsaefinanza.it nel gennaio 2023, il costo della vita per unasingle varia tra i 1,200 e i 1,700 euro netti al mese, inclusi affitto o mutuo, bollette, spesa alimentare, e alcune attività per il tempo libero. ...