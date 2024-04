Lo Show dei Record 2024 - ultima puntata del 21 aprile

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 21 aprile 2024) Decima edizione per Lodei: il programma di Canale 5 torna in onda con una nuova edizione, a partire da domenica 4 febbraio, alle 21:30. La formula del programma non cambia: dallo Studio 11 di Cologno Monzese, ogni settimana, personaggi di ogni età e provenienti da ogni parte del mondo sfideranno i propri limiti per conquistare un posto nel Guinness World. Con Gerry Scotti padrone di casa per la quinta volta (la terza consecutiva), assisteremo a performance dalle tipologie differenti, ma sempre capaci di sorprendere ed emozionare il pubblico, in un un mix unico di prove eccezionali, ironia e divertimento. Imen non verranno raccontati solo come talenti straordinari ma, nel presentarli, Gerry Scotti darà spazio anche alle loro storie, perché, spesso, ...