Lo hanno fatto vincere! L' Eredità - una valanga su Francesco | il complotto al contrario

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Le parole, i loro legami e... L'. Già, si torna armi e bagagli nello studio di Marco Liorni, al game-show in onda su Rai 1 a ridosso del Tg1. E la puntata in questione è quella di sabato 20 aprile. Una puntata a suo modo "storica": finalmente, infatti,riesce aalla ghigliottina, il gioco finale in cui dopo molte partecipazioni non era riuscito a imporsi. Per inciso, ai 100 Secondi - la "semifinale" che dà il diritto di partecipare all'ultimo atto -la ha spuntata per un secondo tondo tondo. Insomma una vittoria all'ultimissimo respiro. Eccoci quindi alla Ghigliottina, alla quale il campione si qualifica con un montepremi potenziale di 180mila euro e che, taglio dopo taglio, è calato a 45mila euro. Largo alle parole-indizio, che erano: cambio, sorpresa, gioco, chiusa e ricordi. La ...