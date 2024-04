ll drappellone post-bellico firmato da Irio Sbardellati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 aprile 2024) I rappresentanti dei tre Terzi cittadini sfilano per la strade di Siena e dietro tutto un popolo compatto e festante. Oltre si intravedono i luoghi ‘sacri’ cittadini, con il nostalgico skyline che tutti conosciamo a memoria, dalla Torre al Duomo, in un itinerario che ci riporta ad altre epoche. Ecco gli elementi che contraddistinguono ilrealizzato daper la carriera del 16 agosto 1951. Siamo in pieno clima ‘guerra’ e si cercano ovviamente nuovi elementi che possono riportare la Festa senese ai giorni dei fasti repubblicani. Il resto è affidato ad elementi che snelliscono l’opera e ci offrono un quadro complessivo di ottimo valore, dalle colonne che delimitano la pittura dell’Assunta che domina, come tradizione, il colpo d’occhio del cencio di. Fra il ...