LIVE – Virtus Bologna-Reggio Emilia | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:26 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 87-72 Sedekerskis col piazzato: 16 punti per il capitano ed ancora +15 per il Baskonia sempre più vicino alla vittoria. 85-72 Shengelia col fallo! 13 punti ... (oasport)