LIVE Superbike - GP Olanda 2024 in DIRETTA | Bulega cerca il riscatto tra Superpole Race e gara-2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport vi offre ladella domenica di corsa del GP d’, in programma ad Assen per la terza tappa del campionato mondiale di. Dopo aver assistito ad un’affascinante-1, il programma odierno offrirà sia lache-2, due appuntamenti molto importanti in ottica classifica iridata. Nella giornata di ieri, Nicholas Spinelli ha conquistato una clamorosa vittoria al debutto in. Il classe 2001 azzurro si è imposto in-1 sfruttando condizioni climatiche incerte che hanno reso imprevedibile la corsa. Spinelli ha preceduto sul ...