LIVE Sassuolo-Lecce dalle 12 30 | recupera Toljan - sorpresa Bajrami C’è Piccoli con Krstovic|Serie A

(Di domenica 21 aprile 2024) 2024-04-21 11:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Dopo quello di ieri sera tra Hellas Verona e Udinese, nel primo match di giornata di Serie A – quello del “Mapei Stadium” delle 12.30 –si giocano una fetta importante di salvezza in un altro scontro diretto chiave per le zone basse della classifica di Serie A. Inizia così la domenica della 33esima giornata, con la formazione di Davide Ballardini che, dopo una sconfitta e tre pari consecutivi (l’ultimo in casa contro il Milan nonostante un doppio vantaggio di due reti), cerca l’appuntamento coi 3 punti che manca da un mese. Proverà invece la squadra di Luca Gotti a dare continuità al successo dell’ultimo turno sull’Empoli per mantenere quanto meno invariata la distanza di 5 lunghezze dalla zona retrocessione. ...