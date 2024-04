LIVE – Roma-Bologna - De Rossi in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Alle 10:30 di oggi, domenica 21 aprile, Daniele Deparlerà inalla vigilia di, big match della trentatreesima giornata di Serie A e in programma alle 18:30 di lunedì. C’è tanto in palio in un Olimpico sold out, dove i gialloproveranno ad accorciare sulla quarta classificata. Tanti gli argomenti a Trigoria. La sfida con Thiago Motta, le condizioni di Ndicka e Lukaku, la formazione in campo e anche lo scontro tra lae la Lega Serie A sulla data del recupero dei venti minuti contro l’Udinese. Questo e tanto altro a pochi giorni dalle emozioni vissute sempre all’Olimpico, dove la squadra giallorossa ha guadagnato la quarta semifinale europea consecutiva a spese del Milan. Sportface.it vi offrirà una...