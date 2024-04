LIVE Monza-Perugia 1-0 - Superlega volley 2024 in DIRETTA | 11-1 - arriva la reazione dei Block Devils!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-17 Maar trova le mani del muro. 13-17 Primo tempo profondo di Flavio. 13-16 Semeniuk in campo per Plotnytskyi. 13-16 Questa volta esce l’attacco di Ben Tara. 12-16 Mani-out di Ben Tara da seconda linea. 12-15 Bordata in posto sei di Loeppky. 11-15 Plotnytskyi spedisce i suoi a +4! 11-14 Break pesante per. 11-13 Murone di Flavio su Loeppky. 11-12 Bordata di Ben Tara da seconda linea. 11-11 Acee di Fernando, si torna in parità! 10-11 Takahashi sfrutta il muro volante di Giannelli. 9-11 Acee di Leon, Lorenzetti ha pescato il jolly dalla panchina. 9-10 Plotnytskyi approfitta di una slash. 9-9 Leon sfrutta il muro “basso” di Fernando. 9-8 Errore in battuta di Ben Tara. 8-8 Ben Tara trova le mani del muro. 8-7 Maar sta viaggiando su percentuali folli. 7-7 Leon passa sopra il muro, ottimo ...