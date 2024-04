LIVE Monza-Perugia 0-0 - Superlega volley 2024 in DIRETTA | 9-1 - i Block Devils iniziano a spingere

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-11 Ben Tara pesta la linea dei tre metri. 11-11 Murone di Maar su Ben Tara, si torna in parità. 10-11 Non passa il servizio di Semeniuk. 9-11 Murone di Russo su Maar, la fase break dista funzionando alla grande. 9-10 Ben Tara a segno da seconda linea. 9-9 Leppky piega le mani di Colaci. 8-9 Takahashi ricambia il favore. 8-8 Falloso Ben Tara dai nove metri. 7-8 Stampatona di Ben Tara su Takahashi. 7-7 Errore al servizio di Plotnytskyi. 6-7 Contrattacco vincente di Semeniuk,torna avanti. 6-6 Ben Tara pianta un chiodo in parallela. 6-5 Primo tempo imprendibile di Galassi. 5-5 Errore dai nove metri anche per Maar. 5-4 Finisce qui la seria al servizio di Russo. 4-4 Loeppky sbaglia da seconda linea, questo è l’handicap di giocare con tre schiacciatori in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Perugia , match valido per gara-2 della finale Scudetto della Superlega di volley maschile ... (oasport)

Monza - Atalanta anche su Telenova con il nostro direttore - Tutto pronto per il quarto derby lombardo in serie A tra Monza e Atalanta. La gara avrà inizio alle ore 20:45. Monza - Atalanta anche ...monza-news

Torino-Frosinone in diretta risultato LIVE della partita di Serie A - Il Torino è imbattuto nelle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A, grazie a quattro vittorie seguite dal pareggio della gara di andata; tra le avversarie contro cui non hanno mai perso i granata ...fanpage

Monza – Atalanta: cronaca diretta LIVE e risultato in tempo reale - La partita Monza - Atalanta di Domenica 21 aprile 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 33ma giornata di Serie A ...calciomagazine