LIVE – Mondiali marcia a squadre Antalya 2024 | gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024) Ladeidiad: tutti gliin tempo reale. Proseguono le gare dellacon la rassegna iridata a, altra tappa di avvicinamento agli Europei di Roma e ai Giochi Olimpici di Parigi. In gara nella staffetta mista, che qualificherà 22 nazioni per le Olimpiadi, anche la coppia formata dai campioni a cinque cerchi Antonella Palmisano e Massimo Stano. In gara anche l’altra coppia azzurra formata da Francesco Fortunato e Valentina Trapletti. L’appuntamento per la rassegna iridate è alle ore 6.00 italiane di domenica 21 aprile. Sportface.it vi terrà compagnia anche con unatestualedei ...