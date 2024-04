LIVE – Mondiali marcia a squadre Antalya 2024 | gli aggiornamenti in DIRETTA

(Di domenica 21 aprile 2024) Ladeidiad: tutti gliin tempo reale. Proseguono le gare dellacon la rassegna iridata a, altra tappa di avvicinamento agli Europei di Roma e ai Giochi Olimpici di Parigi. In gara nella staffetta mista, che qualificherà 22 nazioni per le Olimpiadi, anche la coppia formata dai campioni a cinque cerchi Antonella Palmisano e Massimo Stano. In gara anche l’altra coppia azzurra formata da Francesco Fortunato e Valentina Trapletti. L’appuntamento per la rassegna iridate è alle ore 6.00 italiane di domenica 21 aprile. Sportface.it vi terrà compagnia anche con unatestualedei ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.49: Appuntamento tra un quarto d’ora per la gara maschile 9.47: Oro al Perù nella gara individuale, dunque, con Kimberly Garcia Leon , oro iridato al ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50: Karlstrom sta facendo la selezione tra il decimo e l’undicesimo km. Re Stano addirittura in cinque davanti: lo svedese McGrath, Koga, Urtado e ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.31: Per il momento è tutto ma tra 25? c’è la gara più importante , la staffetta a coppie che qualifica per Parigi! A tra poco! 11.30: nella gara ... (oasport)

LIVE Antalya: azzurrine al bronzo della 10 km - In corso ad Antalya (Turchia) i Mondiali a squadre di marcia: alle 12.55 la staffetta mista che qualifica per le Olimpiadi di Parigi. In gara le due coppie azzurre Massimo Stano-Antonella Palmisano e ...fidal

Atletica, Mondiali di marcia: azzurre quarte nella 20km a squadre - Squalifica per Eleonora Giorgi e quarto posto per la squadra azzurra femminile nella gara dei 20 chilometri ai Mondiali di marcia in corso ad Antalya, in Turchia. Attesa per la staffetta mista, prova ...napolimagazine

LIVE La giornata della marcia mondiale - TV - I Mondiali a squadre di marcia di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv domenica 21 aprile dalle 8.05 alle 11.55 su RaiSport e in differita dalle 23.10, streaming su RaiPlay. Diretta ...fidal