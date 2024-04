LIVE – Milan-Inter - Pioli in conferenza stampa DIRETTA

(Di domenica 21 aprile 2024) Alle 14:00 di oggi, domenica 21 aprile, Stefanoterrà laalla vigilia del derby, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A e possibile gara Scudetto per i nerazzurri. Ai rossoneri, dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma con un 1-0 all’andata e un 2-1 al ritorno, il compito di rimandare i festeggiamenti di Simone Inzaghi. Le motivazioni alquindi non mancano, ma bisognerà fare una grande partita contro la squadra che ha dominato il campionato. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dalle 14:00. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Milan - L'ex Albertini: "Derby Inaccettabile vedere l’Inter festeggiare lo scudetto" - "Va vinto, sarebbe inaccettabile vedere l’Inter festeggiare lo scudetto proprio domani". Così l'ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport alla vigilia ...napolimagazine

Milan - Contatti con Conte, piace Lopetegui ma ci sono altri candidati per il dopo Pioli - La trattativa per portare Conte in rossonero è complessa ma i contatti e i sondaggi tra le parti proseguono. C'è poi l'anima esterofila della società, che valuta seriamente anche altri nomi. L'obietti ...napolimagazine

Cardinale incontra Ibrahimovic per scegliere il nuovo allenatore: la lista è lunga - Gerry Cardinale è pronto ad arrivare in Italia, sia per vedere il derby di lunedì sera, sia per scegliere la nuova guida tecnica rossonera.milanlive