LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA | Van der Poel staccato di 50? dal gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 15.00 14.20 Non guadagna nulla ilVan der, che ha ancora 1? 07? dalla testa della corsa. 14.19 In testa alrimangono gli uomini della Israel Premier Tech, che quest’oggi al via presenta questa formazione: 121 TEUNS Dylan 122 BENNETT George 123 CLARKE Simon 124 FUGLSANG Jakob 125 GEE Derek 126 SCHULTZ Nick 127 WILLIAMS Stephen 14.18 Ad essere passato per primo in cima alla Cotè de Mont Le Soie è stato Christian Scaroni. 14.17 Al momento entrambi i gruppi sono a tutta con un braccio di ferro a distanza tra gli uomini della Israel e quelli della Alpecin. Vedremo se Van ...