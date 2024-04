LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA | Van der Poel staccato di 1? dal gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

14.28 Pidcock ha chiuso il gap sulVan der, che ora ha 1? 25? di ritardo. 14.26 IlVan dernon sta guadagnando, ma anzi sta perdendo. Il distacco ora è di 1? 17?. 14.26 Allungo in testa aldi Denis Novak (UAE Emirates Team), che ha creato un piccolo gap. 14.25 Pidcock è di poco alle spalle anche delVan der. 14.24 Problemi meccanici per Tom Pidcock, che ora è costretto all'inseguimento dopo il cambio bici. 14.23 NelVan derci ...