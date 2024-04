LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA | Tiberi a lavoro nel gruppo Van der Poel

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DALLE 15.00 14.52 Da sottolineare il grandissimodi, che da quando si è portato in testa ha recuperato oltre 30? suldi testa. 14.52 IlVan derha ripreso ilPidcock. 14.51 Questo l’attacco di Pidcock: Attaque de @tompidcock depuis le groupe de coureurs lâchés @tompidcock attacks from the group of riders left behind#LBL pic.twitter.com/ZLRMPkswPJ — Liège--Liège (@LiegeL) April 21,14.50 Il vantaggio del...