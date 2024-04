LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 in DIRETTA | si entra nel vivo della Doyenne!

(Di domenica 21 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAFEMMINILE DALLE 15.00 15.31 Nelle ultime posizioni del gruppo è presente Formolo, circondato da un paio di maglie Movistar. 15.30 Nelle prime posizioni del gruppo c’è Simone Velasco, che è alle spalle di Skjelmose e davanti a Van der Poel e Pogacar. 15.29 La Cote de la Redoute potrebbe essere uno degli snodi cruciali di questa corsa. Si tratta di 1.6 km all’8.8% di pendenza media, con gli ultimi 800 metri costantemente in doppia cifra. 15.28 Terminato il Col du Desnié. La strada ora sarà ancora movimentata con diversi sali e scendi prima di una discesa che condurrà i corridori ai piedi del Cote de la Redoute. 15.27 Mancano circa 300 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi FEMMINILE DALLE 15.00 14.55 Bruttissima caduta di uomo della Movistar, fermo sul ciglio della strada. 14.54 ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi DALLE 10.15 15.10 Tanti i nomi di spicco che sono presenti sulle strade che portano a Liegi. L’Italia cala l’asso ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi DALLE 10.15 15.31 Gigante scollina Côte de Mont-le-Soie, dietro il gruppo non sembra aver recuperato più di tanto ... (oasport)

LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2024 femminile in DIRETTA: Sarah Gigante in testa, gruppo a 3' - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-BASTOGNE-Liegi DALLE 10.15 15.33 Martin e Cadzow hanno ripreso Kagevi, si forma un ...oasport

Liegi-Bastogne-Liegi LIVE! Pogacar contro van der Poel, quanti outsider! Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Il plurivincitore della Liegi-Bastogne-Liegi è Eddy Merckx, capace di conquistare per cinque volte la Doyenne. Il Belgio ha il maggior numero di successi (61), ma al secondo posto c'è l'Italia con 12: ...informazione

Liegi. UNDICI CÔTES E TANTA FATICA PER CONQUISTARE LA DOYENNE - Con i suoi 254,5 chilometri da Liegi a Bastogne e ritorno, la Doyenne è la quarta Classica Monumento dell’anno e l’ultima del trittico delle Ardenne, dopo Amstel Gold Race e Freccia Vallone. Il percor ...tuttobiciweb